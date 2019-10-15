الامارات | محمد صلاح يرد لأول مرة على التهديد بأم مكة بعد إعلان أليساندرا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يرد لأول مرة على التهديد بأم مكة بعد إعلان أليساندرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - محمد صلاح، اللاعب العربي الأبرز والأكثر تصدراً للصحف العالمية والعربية، خطف الأضواء الإسبوع الماضي بإعلان مجلة “جي كيو” العالمية بعدما نشر صور مع عارضة الأزياء العالمية أليساندرا أمبروسيو، ثم نشر فيديو كواليس التصوير، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، وهو ما أثار الجمهور إضافة إلى موجة كبيرة من التفاعل والانتقادات.



وانتشرت بعد ذلك على مواقع التواصل الإجتماعي صور الكوميكس والذي حولوا الموقف إلى سخرية خفيفة الدم، في مواجهة بين محمد صلاح وماجي (أم مكة)، وعلق حساب باسم "محمد ابن عوف"، على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، قائلاً: "ألووو، أم مكة، أبو صلاح نزل فيديو جديد وقام مشوح بإيده كدا قال يعني مش همه”.

وعلق اللاعب محمد صلاح للمرة الأولى على ذلك الكوميك بتعبير "إيموشن ضاحك”، في تعبير عن سعادته بالكوميكس والذي جاء في صورة للنجم المصري محمد هنيدي.

وكان اللاعب المصري محمد صلاح، قد تعرض لإصابة قوية في مباراة فريقه الأخيرة ليستر سيتي، هددت مشاركته أمام مانشستر يونايتد في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ولكن نادي ليفربول أ