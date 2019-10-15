الامارات | عمر السومة "شمس سورية" في عتمة فجر ابراهيم

شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السومة "شمس سورية" في عتمة فجر ابراهيم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على الرغم من حملة الانتقادات المتواصلة على أداء المنتخب السوري لكرة القدم في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 إلا أن نورا ساطعا يشع من الملعب في كل مباراة لـ"نسور قاسيون" مصدره المهاجم عمر السومة الذي أصبح هداف التصفيات برصيد سبعة أهداف في ثلاث مباريات متفوقا على الهداف الاماراتي الفذ علي مبخوت بفارق هدف واحد.

وسجل السومة "هاتريك" بمرمى غوام في المباراة الثالثة للتصفيات في دبي، قاد بها منتخب سورية لتحقيق انتصار مهم بنتيجة 4-صفر، ارتقى من خلالها الى الانفراد بصدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط مستفيدا من التعادل السلبي المفاجئ للمنتخب الصيني مع مضيفه الفلبيني.

وباتت آمال منتخب سورية في التأهل كبيرة خصوصا حال الفوز على الصين في الجولة المقبلة التي سيخوضها على أرض الإمارات في 14 نوفمبر المقبل.

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ويدين المنتخب السوري في انتصاراته الثلاث الماضة على الفلبين وجزر المالديف وغوام بشكل رئيسي الى هدافه السومة الذي أحرز هدفين في المواجهة الاولى ومثلهما في الثانية وثلاثة في الثالثة، ما دفع الجمهور لاعتباره "رونالدو العرب" نظرا للتشابه في رقم القميص و"ستايل اللعب" والمركز ومواطن قوة التحركات والتهديف رغم فارق الإمكانات والأدوات الاحترافية.

ويبدو أن لاعب أهلي جدة، الوجه المشرق في المنتخب السوري، في ظل الأداء غير المقنع فنيا فرغم الفوز العريض إلا أن الاخطاء كانت واضحة في الدفاع، وعانت تشكيلة المدرب السوري الوطني فجر ابراهيم عدم انسجام خطوطه، والتسرع أمام المرمى، وعدم استغلال الفرص بالشكل المطلوب.

وبات المدرب السوري مطالب ببذل مجهود أكبر لتلميع صورة المنتخب فنيا بما يواكب تطلعات الجمهور السوري ومستوى اللاعبين الموجودين الذين وصل مجموع أسعارهم على سوق اللاعبين "ترانسفير ماركيت" 13.5 مليون يورو فيما السومة بمفرده يساوي ثمانية ملايين يورو