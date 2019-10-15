شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يوجه ضربة مُوجعة لجماهير أهلى جدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعيش الفريق الكروى الأول بنادى أهلى جدة أسوأ فتراته على الإطلاق، بسبب الأداء المترنح والنتائج السلبية، إلى جانب عدم الاستقرار من الناحية الفنية، وذلك عقب إقالة الكرواتى برانكو إيفانكوفيتش، بعد أن تكفّل المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل بالشرط الجزائى.

وكانت إدارة الأهلى كلفت المدرب الوطنى صالح المحمدى ومساعده محمد مسعد بمهمة الإشراف على تدريبات الفريق، حيث خاض الراقى 6 جولات بدورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فاز فى 3 مباريات، وتعادل فى لقاءين، بينما خسر مرة واحدة، ويحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة. وفجّرت صحيفة «عكاظ» السعودية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكدت إدارة النادى الأهلى أنها توصلت إلى اتفاق نهائى مع المدرب السويسرى كريستيان جروس لقيادة الفريق الكروى الأول حتى نهاية الموسم.

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وقالت الصحيفة، إن رئيس النادى أحمد الصائغ، والمدير التنفيذى لكرة القدم، أحمد بامعوضة، غادرا إلى دبى، حيث سيعقدان اجتماعًا مع جروس هناك سيعقبه توقيع العقد النهائى بين الطرفين.

وأشارت إلى أن رئيس الأهلى جدة عقد جلسة مع جروس وتم الاتفاق على كل شىء وتوقيع العقود إلا أن السويسرى سافر، وأخفى على مسؤولى الراقى خبر سفره دون توقيع العقود، حيث يريد الحصول على 2 مليون يورو ونصف المليون فى الموسم الواحد.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادى الأهلى قررت إرسال إيميل عبر البريد الإلكترونى لجروس، وفى حال عدم موافقته على العرض الأخير، سيتم التفاوض مع بديل آخر، حيث يدرس مسؤولو الراقى الدخول فى مفاوضات مع الرومانى سوموديكا، المدير الفنى السابق لفريق الشباب السعودى.

وكان جروس قد تولى تدريب نادى الزمالك فى الموسم الماضى، وحصل معه على كأس السوبر المصرى السعودى، بعد الفوز على فريق الهلال، زعيم الكرة السعودية، إلى جانب حصوله مع القلعة البيضاء على لقب كأس الاتحاد الإفريقى «الكونفيدرالية» لأول مرة فى تاريخ قلعة ميت عقبة.