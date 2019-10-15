شكرا لقرائتكم خبر عن «زفيريف»: «ميدفيديف» الأفضل فى العالم بـ«التنس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد ألكسندر زفيريف، المصنف السادس عالميًا، بمنافسه الروسى دانييل ميدفيديف، المصنف الرابع، بعد نهائى شنجهاى لتنس الماسترز.

وحصد الروسى دانييل ميدفيديف لقب بطولة شنجهاى للماسترز فئة الألف نقطة، إحدى بطولات رابطة لاعبى التنس المحترفين، على حساب ألكسندر زفيريف، أمس الأحد. وواصل ميدفيديف عروضه القوية بالفوز على زفيريف في نهائى شنجهاى للماسترز بمجموعتين دون رد، بواقع 6- 4 و6- 1، ليعتلى عرش الحدث الصينى. وأكد زفيريف أن بطل شنجهاى هو أفضل لاعب تنس في العالم الآن، مشيرًا إلى أنه ينتهج أسلوبًا مختلفًا في اللعب، يجعله مميزًا عن الآخرين. وقال الألمانى: دانييل شخص يلعب بطريقة لم نرها من قبل، ربما لا يفعل ما يظهر به الفائزون، أو يقفز أمامك أو أي شىء من هذا القبيل، لكنه يلعب بأسلوب لم نره أبدًا من قبل.

وأضاف: إنه لاعب مختلف الآن، لا يمكنك المقارنة، نحن نلعب ضد لاعبين مختلفين كل يوم من حياتنا، كل لاعب له أسلوبه المختلف عن الآخر، لا يوجد لاعبون يلعبون بنفس الطريقة، لكن هو يلعب بشكل مسطح للغاية.

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وتابع: «إنه يلعب بلقطات لا يمكنك فعلها بالكرة، أشعر أنه من الصعب اللعب ضده بطريقة عدوانية، لأنك ستعانى أمامه وقتها». وختم المصنف السادس: كما قلت في الملعب، ربما يكون دانييل ميدفيديف أفضل لاعب في العالم بالوقت الحالى، والفضل في ذلك يرجع إليه.

الروسى دانييل ميدفيديف خاض ستة نهائيات متتالية مؤخرًا، حيث فاز بلقبه السابع في بطولات رابطة لاعبى التنس المحترفين عبر بوابة شنجهاى للماسترز.

وضم الروسى لقب شنجهاى للماسترز إلى سلسلة ألقابه خلال العام الحالى، بعد فوزه في سينسيناتى وسان بطرسبرج هذا الموسم.

وأكد هذا التتويج أن ميدفيدف، الذي كان يخوض سادس نهائى على التوالى له، مرشح بقوة للانضمام إلى نادى الثلاثة الكبار المؤلف من المخضرمين السويسرى روجيه فيدرر والإسبانى رافايل نادال والصربى نوفاك ديوكوفيتش.

واحتاج ميدفيديف إلى 74 دقيقة لتحقيق أول فوز له على منافسه في خمس مواجهات جمعت بينهما حتى الآن. وبلغ مدفيديف المباراة النهائية للبطولات والدورات الست الأخيرة التي شارك فيها منذ خروجه من الدور الثالث لبطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، وآخرها فلاشينج ميدوز، عندما خسر أمام الإسبانى رافايل نادال، وتوج بثلاثة ألقاب في سينسيناتى (أول لقب له في دورات الماسترز)، وسان بطرسبرج واليوم في شنجهاى.