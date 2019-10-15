شكرا لقرائتكم خبر عن «التانجو» يواجه «السامبا» فى السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه المنتخب البرازيلى لكرة القدم نظيره الأرجنتينى وديًا يوم 15 نوفمبرالمقبل، فى لقاء «سوبر كلاسيكو» بالعاصمة السعودية الرياض، وفقًا لما أفاد به الاتحاد البرازيلى للعبة.

وبعد التعادل فى سنغافورة بنفس النتيجة (1-1) أمام منتخبى السنغال ونيجيريا وديًا، سيعود منتخب السيليساو بقيادة مدربه تيتى إلى آسيا، لخوض آخر وديتين قبل مشواره بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 والتى ستنطلق فى مارس من العام المقبل.

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وسيختتم المنتخب البرازيلى العام بودية أخرى أمام كوريا الجنوبية فى أبوظبى بالإمارات العربية، وفقًا لبيان الاتحاد البرازيلى.

وسبق للبرازيل أن فازت على الأرجنتين فى ودية العام الماضى بالسعودية بهدف نظيف لجواو ميراندا.

وقد يعود النجم ليونيل ميسى لصفوف الأرجنتين فى ودية البرازيل، حيث ستنتهى العقوبة الموقعة عليه بالإيقاف لثلاثة أشهر، بعد انتقاداته لاتحاد الكونميبول واتهامه بالفساد عقب نهاية بطولة كوبا أمريكا التى ودعها منتخب «التانجو» من نصف النهائى على يد نظيره البرازيلى البطل.

ولم تفز البرازيل بأى من المباريات الأربع الودية التى خاضتها بعد كوبا أمريكا التى توج بها فى يوليو الماضى.