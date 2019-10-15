شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يعود لهدافه القديم لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد بورنو فيرنانديز، لاعب وسط سبورتنج لشبونة البرتغالى، ضمن اهتمامات توتنهام قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية.

صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، أكدت أن مسؤولى «السبيرز» وضعوا فيرنانديز الذى كان هدفًا فى الصيف الماضى ضمن الأهداف المرشحة من جديد.

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وتأتى عودة فيرنانديز من جديد نظرًا لاقتراب النجم الدنماركى كريستيان إريكسن، لاعب توتنهام، من الرحيل بعد نهاية الموسم الجارى. وحاول كل من توتنهام ومانشستر يونايتد الحصول على خدمات فرنانديز فى الصيف الماضى إلا أن العرض الذى حدده مسؤولو سبورتنج لشبونة والمقدر بـ65 مليون جنيه إسترلينى عطّل رحيل اللاعب.

وشهدت الفترة الماضية محاولات من جانب توتنهام لتجديد عقد إريكسن إلا أن اللاعب يفضل الخروج من «السبيرز»، حيث سينتهى عقده بنهاية الموسم الحالى.

وارتبط إريكسن بالانتقال لريال مدريد بجانب يوفنتوس وبايرن ميونيخ، حيث يرغب مسؤولو توتنهام فى رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل الاستفادة بالمقابل المادى.