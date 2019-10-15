تاريخية رام الله.. حماسية تنتهي سلبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تراجع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى المركز الثاني في مجموعته (الرابعة) بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023، بعد أن اكتفى بالتعادل 0-0 مع مضيفه الفلسطيني أمس في مواجهة تاريخية جرت على استاد الشهيد فيصل الحسيني في رام الله المجاورة للقدس. وهو التعادل الثاني للأخضر بعد الأول أمام اليمن 2-2 في الجولة الأولى.

وجاءت المباراة متوازنة بين الفريقين وحماسية في كثير من الفترات، كما شهدت إضاعة العديد من الفرص من الجانبين نتيجة التسرع في اللمسات الأخيرة.

وتنازل الأخضر عن الصدارة لمصلحة منتخب أوزبكستان الذي تغلب على سنغافورة.

ولعب حارس المرمى محمد العويس واحدة من أفضل مبارياته بعد أن نجح في حماية مرماه وتصدى لعدد من التسديدات الخطيرة كواحد من أفضل لاعبي الأخضر الذي ظهر على بعض لاعبيه التأثر الواضح باللعب في العشب الصناعي من حيث عدم التمرير الدقيق والاستلام والتسليم.

تشكيلة الأخضر

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دفع المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد بتشكيلة ضمت كلا من: محمد العويس، محمد البريك، عبدالله مادو، زياد الصحفي، ياسر الشهراني، سليمان الفرج، عبدالله عطيف، يحيى الشهري، هتان باهبري، عبد الفتاح عسيري، عبدالله الحمدان، ثم دفع في الشوط الثاني بكل من عبدالإله المالكي وفراس البريكان وعبدالعزيز البيشي.

الصدارة أوزبكية

تصدر منتخب أوزبكستان المجموعة عقب فوزه على مضيفه منتخب سنغافورة 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الرابعة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم المنتخب الأوزبكي بهدف عادل أحمدوف في الدقيقة 15 وتعادل إحسان فاندي أحمد لسنغافورة في الدقيقة الأخيرة.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الأوزبكي هدفين عن طريق إلدور شومورودوف في الدقيقتين 51 والأخيرة من المباراة.

ورفع المنتخب الأوزبكي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب سنغافورة عند 4 نقاط في المركز الثالث.

قبل صافرة البداية