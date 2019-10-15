الأهلي يعوض هروب جروس باستقطاب دياز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز آل حسين - جدة

بات المدرب الأرجنتيني رامون دياز الموجود حاليا في دبي الخيار الأول لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعد تعثر التعاقد مع السويسري كريستيان جروس، وخاصة أن دياز أبدى موافقته على قبول المهمة حتى نهاية الموسم.

ولجأ الأهلي إلى دياز لمعرفته بالدوري السعودي من خلال خوضه تجربتين فيه، الأولى مع الهلال وصفت بالناجحة بعدما قاده إلى تحقيق لقب دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، إلا أنه خسر بطولة مهمة تمثلت في نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياياني، أما تجربته الثانية فكانت من خلال تدريب فريق الاتحاد بداية الموسم الماضي، حيث لم تدم طويلا وأقيل بعد الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لسوء النتائج.

يذكر أن إدارة الأهلي كانت قريبة من التعاقد مع المدرب كريستيان جروس وبدت على بعد خطوات قليلة من إعادة المدرب مرة أخرى لقيادة الفريق بعد أن سبق له تدريبه مرتين، إلا أن جروس فاجأ إدارة النادي بتغيير رأيه في اللحظات الأخيرة بعد جلسة مفاوضات في دبي كللت بالنجاح، حيث فضل إغلاق جميع وسائل التواصل معه وغادر عائدا إلى بلده سويسرا دون أن يخبر مسؤولي الأهلي بسبب مغادرته.