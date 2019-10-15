13 دولة مشاركة برالي القصيم الدولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اطلع أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل خلال ترؤسه أمس في مكتبه بديوان الإمارة ببريدة اجتماع اللجنة العليا لرالي القصيم الدولي على الاستعدادات والتجهيزات التي اتخذها الاتحاد السعودي لانطلاق رالي القصيم بالشراكة مع إمارة المنطقة والجهات الحكومية والأمنية، حيث استمع لشرح مفصل من الأمين العام لاتحاد السيارات عبدالله باخشب، عن عدد المشاركين الذي وصل إلى 90 مشاركا بفئتي السيارات والدراجات النارية من 13 دولة حول العالم.

وأبان باخشب لأمير المنطقة أن عدد المشاركين يعد الأعلى على مستوى المملكة والشرق الأوسط، مبينا أن المسار المحدد للسباق جرى تجهيزه وفق أعلى درجات الأمان ونقاط الاستعداد لقدوم المتسابقين ومرورهم بكل أمن وسلامة.

من جانبه أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أن ما تتمتع به المنطقة من تضاريس ملائمة ومساحات شاسعة وكثبان رملية عامل مسهم في نجاح الرالي الدولي، منوها بما توليه القيادة من الدعم غير المحدود للقطاع الرياضي وحرصها الدائم على تطويره ليكون منافسا فاعلا على المستويين الإقليمي والدولي.