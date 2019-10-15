إنجلترا تطلب التحقيق في عنصرية البلغاريين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التقدم مطالبة الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في الهتافات العنصرية لجماهير بلغاريا، خلال الفوز الكاسح لإنجلترا أمس الأول في صوفيا 6-0، ضمن تصفيات يورو 2020.

Advertisements

وأوضح الاتحاد الإنجليزي في بيانه «يمكننا التأكيد على أن لاعبي منتخب إنجلترا كانوا هدفا للأغاني العنصرية في مباراة بلغاريا وهو أمر غير مقبول، نطالب يويفا بفتح تحقيق عاجل في الأمر، للأسف هذه ليست المرة الأولى التي يتم استهداف اللاعبين بمثل هذه الإساءات».

وخلال مباراة أمس الأول قلد بعض مشجعي بلغاريا أصوات القرود ربما بهدف توجيه إهانة لبعض لاعبي إنجلترا.

واضطر حكم المباراة لإيقافها مرتين في الشوط الأول بسبب خروج جماهير بلغاريا عن النص.