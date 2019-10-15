أولمبي الأخضر يختتم دولية الصين بتعادل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تعادل المنتخب السعودي تحت 23 عاما مع نظيره الإندونيسي 1-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب وانتشو في ختام الدورة الدولية الودية بالصين.
تقدم الأخضر أولا عن طريق المدافع عون السلولي (10)، في حين أدرك منتخب إندونيسيا التعادل في الدقيقة 15.
وتدخل مشاركة المنتخب السعودي في الدورة الدولية بالصين في إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
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