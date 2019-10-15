شكرا لقرائتكم حراس مرمى الزمالك يخضعون لتدريبات خاصة استعدادا لمواجهة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويستعد فريق الزمالك حاليا لمواجهة الأهلى فى لقاء القمة المقرر إقامته باستاد برج العرب السبت المقبل فى إطار مباريات الجولة الرابعة للدورى .

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وقام دراجون بتدريب الحراس بمجموعة من الكرات الصغيرة الحجم، بالإضافة إلى بعض التدريبات الآخرى الخاصة بمتابعة الكرات العرضية وكيفية التعامل مع التسديدات من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت تدريبات حراس الزمالك عقد جلسة بين دراجون وثلاثي حراسة المرمى من اجل شرح بعض الأمور الخاصة بالتعامل مع الانفرادات وغيرها من الهجمات الصعبة.