شكرا لقرائتكم مروان محسن يواصل البرنامج التأهيلي على هامش مران الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل مروان محسن، مهاجم الأهلي تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش ، وأدى مروان، جلسة في الجيم، ثم استكمل برنامجه بأداء بعض الفقرات البدنية وتدريبات خفيفة بالكرة، تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

وتعرض مروان لكسر في عظام الوجه خلال مباراة سموحة وأجرى جراحة في الوجه، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.

وأدي الاهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش إستعداداً لمواجهة الزمالك التي تقام السبت المقبل في إطار مواجهات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

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وأدى الفريق تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد بعد خوض تجربة ودية أمس أمام الاعلاميين ومشاركة الدوليين في تجارب ودية مع المنتخبين الأول والأوليمبي.

وادى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة وبعض الفقرات الاستشفائية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، فيما خاض الحراس تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل وشارك في المران اللاعبين الدوليين بعد إنتهاء مشاركتهم مع المنتخبين الأول والأولمبي.

وعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق جلسة مطولة مع مساعده ديفيد سيزا، المدرب العام، للحديث في بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادا للمرحلة المقبلة.