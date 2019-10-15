شكرا لقرائتكم الخطيب يتقدم الحضور لعزاء والدة علاء عبد الصادق الحامدية الشاذلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور عزاء والدة علاء عبد الصادق نجم الأهلي والكرة المصرية ومدير قطاع الكرة السابق بالقلعة الحمراء والمقام حاليا في مسجد الحامدية الشاذلية، ثم توجه الخطيب برفقة كافة أعضاء المجلس والادارة التنفيذية بالنادي لعزاء حسن مسعود مدير فرع النادي بمدينة نصر والمقام حاليا في مسجد المشير طنطاوي. كما تواجد في عزاء والدة علاء عبد الصادق محمد الدماطي وطارق قنديل وضياء السيد ، ياسر ريان، محمد عمارة، محمد سراج ، عبد الناصر محمد،بالإضافة إلى العامري فاروق، هشام العامري، احمد سليمان، محمود ابو رجيلة، سمير عثمان، طارق قنديل، امير توفيق، خالد الدرندلي، محمد العدل، مصطفي صابر، طارق مصطفي ، خالد العوضي.

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