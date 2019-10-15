شكرا لقرائتكم 20 لاعبا في قائمة المصري البورسعيدي في معسكر مغلق بالعين السخنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي ضم 20 لاعبا لقائمة فريقه للدخول في معسكر مغلق بالعين السخنة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، يوم الخميس المقبل في ملعب الجيش بالسويس في رابع جولات الدوري. وجاءت قائمة المصري كالتالي: في حراسة المرمى: أحمد مسعود- أحمد عبد الفتاح Advertisements في الدفاع: أحمد حامد شوشة- إسلام أبو سليمة- بهاء مجدي- كريم العراقي- أيمن ندا في الوسط: سعيدو سيمبوري- عمر كمال- حسن علي- عمرو موسى- فريد شوقي- أحمد ياسر- إيزي إيميكا- عماد فتحي- مفتاح طقطق- زياد فرج في الهجوم: أحمد جمعة- محمود وادي- أوستين أموتو ويحتل المصري المركز السابع في الدوري برصيد أربع نقاط، أما المقاصة فجمع ثلاث نقاط ويحتل المركز الـ11.

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