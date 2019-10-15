شكرا لقرائتكم نجوم الرياضة في عزاء والدة علاء عبد الصادق بالحامدية الشاذلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وتواجد علي رأس الحضور العامري فاروق، هشام العامري، أحمد سليمان، محمود أبو رجيلة، سمير عثمان، طارق قنديل، أمير توفيق، خالد الدرندلي، محمد العدل، مصطفي صابر، طارق مصطفي ، خالد العوضي.

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