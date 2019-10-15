شكرا لقرائتكم ميتشو يببدأ تصعيد 3 من الناشئين للمشاركة في تدريبات الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحرص ميتشو على مشاركة ثلاثي الناشئين في المران بعد ظهورهم بشكل طيب خلال الفترة الأخيرة، حيث يرغب المدير الفني في اكتساب الناشئين بعض الخبرات من الاحتكاك في تدريبات الفريق الأول.
ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى الاستفادة بأكبر قدر ممكن من المواهب الشابة الموجودة في القطاع، وذلك من أجل تجهيزهم للمشاركة مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.
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