شكرا لقرائتكم رينار: نقطة التعادل من رام الله "إيجابية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي تعادل فريقه مع مضيفه فلسطين بـ"الإيجابي"، وذلك في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المواجهة التي انتهت بلا أهداف في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا.

وقال رينار في المؤتمر الصحافي: كنا ندرك صعوبة المهمة، وهذا ما وضح خلال المباراة، المنتخب الفلسطيني صعب للغاية على أرضه، وأعتقد أن نتيجة التعادل إيجابية قياساً على لعب المنتخب في أرض الخصم وبين جماهيره.

وواصل: لم نسدد من خارج منطقة الجزاء على مرمى الخصم وهو ما حد من خطورتنا أمام المنتخب الفلسطيني، نحن نملك العديد من الأسماء الجديدة والشابة التي تحتاج إلى المزيد من الوقت والدعم.