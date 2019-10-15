قرار جديد بشأن مباراة الأهلي والزمالك.. اتحاد الكرة: القمة في موعدها ببرج العرب وندرس حضور الجماهير

الموجز

يدرس اتحاد الكرة المصري لكرة القدم إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موعدها المحدد يوم السبت المقبل.

وبدأ مسئولي اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ستاد برج العرب وبحضور جماهيري بعد موافقة الجهات الأمنية.

وأكد الجنايني أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتلقى أي خطابات رسمية من قبل الجهات الأمنية، بشأن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

من جانبها، كشفت الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة، أن الاتحاد قدم اقتراحاً للجهات الأمنية، من أجل إنقاذ الموقف في أزمة تأجيل مباراة النادي الأهلي والزمالك.

وقالت سحر، في تصريحات لموقع "صدى البلد"، إنه وحتى الآن القمة رقم 119 بين قطبي الكرة المصرية فى موعدها يوم السبت المقبل.

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وأضافت أن اللجنة الخماسية تنتظر حتى اللحظة القرار النهائي من قبل الجهات الأمنية سواء بإقامة اللقاء أو تأجيله لدواع أمنية.

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الأمن رفض إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك السبت المقبل فى الجولة الرابعة من عمر الدورى على استاد القاهرة.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه تم إرسال خطاب للأمن باختيار برج العرب لاستضافة مباراة القمة فى موعدها يوم السبت المقبل، وبحضور جماهيرى بواقع 5 آلاف لكل نادٍ، إلا أن الأمن لم يرد حتى الآن.

وكان النادى الأهلي، قد خاطب مسئولي اتحاد الكرة، للاستفسار عن تأجيل مباراة القمة، خاصة أن الأهلي لم يتلق خطابا رسميا بالتأجيل حتى الآن، رغم الأنباء المتداولة عن تأجيل المباراة .

وأضاف مسئولو الجبلاية أنهم فى انتظار الرد الرسمى من الأمن بشأن تحديد ملعب المباراة النهائى، من أجل إخطار الناديين.

كانت الساعات الأخيرة قد شهدت أنباء قوية حول تأجيل المباراة لأجل غير مسمى بناء على طلب الجهات الأمنية.