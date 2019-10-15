رانييري في مهمة "إنقاذ" سمبدوريا









اسماء السيد - أعلن المدرب كلاوديو رانييري الثلاثاء إنه جاء إلى جنوى "لإنقاذ" سمبدوريا صاحب المركز العشرين الأخير في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد بداية موسم كارثية.

وقال رانييري في مؤتمر صحافي عقب تعيينه مدربا لسمبدوريا السبت الماضي خلفا لأوزيبيو دي فرانشيسكو "هدفي هو إنقاذ الفريق. أعتقد أنه يتعين علينا أن نجعل المشجعين يحلمون".

أضاف "نحن في المركز الأخير، ولكن هذه ليست القيمة الحقيقية لهذا الفريق. نحن بحاجة إلى استعادة ثقتنا بأنفسنا أولاً".

وهي المرة الثانية يحل فيها رانييري بدلا من دي فرانشيسكو، اذ سبق له أن خلفه موقتا بعد إقالته من تدريب نادي روما في آذار/مارس الماضي.

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وللمفارقة أيضا، ستكون المباراة الأولى لرانييري على رأس الإدارة الفنية لسمبدوريا ضد ضيفه روما الأحد، وهو اليوم الذي يتم فيه المدرب الإيطالي عامه الثامن والستين.

وعلق رانييري قائلا "إنها ليست صدفة بالنسبة لي، أنا سعيد بالبدء بمواجهة فريق روما الذي أحبه كثيرا، لكن الاحترافية تأتي في المقام الأول".

وسبق لرانييري الإشراف على تدريب تشلسي الإنكليزي وفالنسيا الإسباني وموناكو الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر ميلان ويوفنتوس ونابولي، وليستر سيتي الإنكليزي الذي حقق معه انجازا لافتا بقيادته الى إحراز لقب الدوري الانكليزي الممتاز عام 2016.

وحقق سمبدوريا فوزا واحدا فقط في سبع مراحل حتى الآن هذا الموسم، وهو يتخلف بفارق 16 نقطة عن يوفنتوس المتصدر ونقطتين خلف غريمه التقليدي جاره جنوى صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وتوج سمبدوريا مرة واحدة فقط بلقب الدوري الإيطالي وكانت عام 1991، وحل وصيفا لبطل مسابقة دوري أبطال أوروبا في العام التالي.