الفيليبين تفرمل الصين في التصفيات المزدوجة

اسماء السيد - فرمل منتخب الفيليبين لكرة القدم ضيفه الصيني، وذلك عندما أرغمه على التعادل السلبي الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023.
وكانت الصين تمني النفس بفوز ثالث على التوالي بعدما سحقت مضيفتها المالديف 5-صفر وأكرمت وفادة ضيفتها غوام بسبعة أهداف نظيفة، بيد أن آلتها الهجومية تعطلت في الفيليبين وعجزت عن هز الشباك لتعود بنقطة واحدة قد تكلفها الصدارة.
وقدمت الفيليبين التي حققت نقطتها الرابعة في التصفيات عززت بها موقعها في المركز الثالث، خدمة لسوريا الثانية برصيد ست نقاط لانتزاع الصدارة في حال فوزها على ضيفتها غوام لاحقا.
وتلتقي سوريا مع الصين في قمة نارية في الجولة المقبلة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر.
وضمنت الصين تأهلها إلى النهائيات القارية كونها المضيفة، وهي تنافس على بطاقة الدور الحاسم المؤهل للمونديال الذي تستضيفه قطر.
ويتأهل صاحب المركز الأول في كل من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحل في المركز الثاني (المجموع 12)، الى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022.
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