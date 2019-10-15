اليابان تعود من طاجيكستان بفوزها الثالث في التصفيات المزدوجة









اسماء السيد - عادت اليابان من دوشانبي بفوزها الثالث تواليا، وذلك على حساب مضيفتها طاجيكستان 3-صفر الثلاثاء في منافسات المجموعة السادسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في كرة القدم.

وتدين اليابان بفوزها الى تاكوكي مينامينو الذي سجل ثنائية (53 و56) قبل أن يضيف تاكوما أسانو الهدف الثالث (82)، مؤكدا النقاط الثلاث لبلاده التي لم تتلق أي هدف حتى الآن، بما أنها فازت في الجولتين الأوليين على ميانمار 2-صفر ومنغوليا 6-صفر.

وشهدت المباراة الثانية في المجموعة فوز قرغيزستان خارج ملعبها على منغوليا 2-1.

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ويتصدر المنتخب الياباني ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، مقابل ست نقاط لكل من قرغيزستان وطاجيكستان وثلاث لمنغوليا التي خاضت الثلاثاء مباراتها الرابعة، في حين بقي رصيد ميانمار خاليا من النقاط.

وتقام الجولة المقبلة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث تلتقي اليابان مع مضيفتها قرغيزستان، وميانمار مع طاجيكستان.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحل في المركز الثاني (المجموع 12)، الى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022.