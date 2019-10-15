المقاصة يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي

يستعد فريق كرة القدم الأول بنادي مصر المقاصة لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، ويدخل معسكرا مغلقا عقب الانتهاء من مران غدا الأربعاء، وذلك في إطار الاستعدادات للقاء الفريق البورسعيدي ضمن منافسات الأسبوع الرابع ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها يوم الخميس القادم بالسويس.

وأعلن الفريق الفيومي عن جاهزية لاعبيه للمشاركة في لقاء المصري باستثناء حارس مرمي الفريق أحمد عادل عبد المنعم، والذي ما زال يخضع للتدريبات التأهيلية بعد الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وكان الفريق الفيومي قد خاض لقاءين وديين أمام فريق انبي وبيراميدز؛ حيث انتهت مباراة انبي بفوز المقاصة بهدفين مقابل هدف وحيد لنظيره، بينما تعادل مع فريق بيراميدز بهدف لكل منهما.