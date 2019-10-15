عماد متعب يعلن عن موعد اعتزاله

صرح عماد متعب، لاعب النادي الأهلي ونجم منتخب مصر عن موعد اعتزاله، مؤكدا أن مباراة اعتزاله ستكون خلال الفترة المقبلة وتحديدا في شهر أبريل أو مايو القادم، مشيرا إلى أن المباراة ستضم مجموعة من أكبر لاعبي كرة القدم في العالم.

وأشار متعب موضحا سبب تأخير تحديد موعد لقاء اعتزاله، مؤكدا أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو ارتباط العديد من الأندية العالمية المشاركة في مباراة الاعتزال بمواعيد مبارياتهم.

وأضاف متعب مؤكدا أن محمد صلاح هو أفضل لاعب من وجهة نظره، مؤكدا أنه استطاع إثبات جدارته كمصري وأصبح ضمن أفضل ثلاث لاعبين في العالم كله، بينما يعد رمضان صبحي أفضل لاعب على المستوي المحلي.