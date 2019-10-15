الجونة يطالب بتأجيل موعد لقاء الأهلي بالدوري العام

كشف مجلس إدارة نادي الجونة عن رغبتهم حول تأجيل موعد مباراة الفريق أمام النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز والتي من المقرر إقامتها في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، وبالفعل تقدم الجونة بطلب رسمي لتأجيل موعد المباراة.

وصرح رئيس الشركة المسئولة عن إدارة الفريق، نادر شوقي مشيرا إلى أن الشركة ستعلن عن تأجيل لقاء الفريق أمام المارد الأحمر المقرر لها في الثالث والعشرين من أكتوبر بمجرد تأجيل لقاء القمة بين قطبي كرة القدم المصرية.

وأضاف أنه ليس من الطبيعي خوض الفريق لمباراة في ظل غياب خماسي الفريق الدولي وتواجدهم مع المنتخب الأوليمبي، خاصة وأن الفريق سيخوض لقاء نادي مصر في السابع عشر من الشهر الجاري بمسابقة الدوري، ومن ثم خوض لقاء الأهلي الذي سيكون قد حصل على فترة راحة ، مما يجل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق.