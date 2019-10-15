رئيس الأهلي يؤازر لاعبيه قبل لقاء القمة

قام رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب بحضور مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم، وذلك لمساندة اللاعبين وتحفيزهم قبل لقاء القمة المرتقب أمام نادي الزمالك والمقرر إقامته يوم السبت المقبل ضمن منافسات الأسبوع الرابع ببطولة الدوري العام.

ويواصل المارد الأحمر تدريباته واستعداداته للقاء القلعة البيضاء على ملعب التتش، والذي يقام بعد اللقاء الودي الذي جمع بين الفريق الأحمر والإعلاميين أمس الإثنين، والذي انتهى بهدف نظيف للفريق الأحمر.

ويأتي المارد الأحمر في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، وذلك بعد أن خاض ثلاث لقاءات، بينما يأتي الفارس الأبيض في المركز الرابع بـ7 نقاط، وهي البطولة التي تمكن المارد الأحمر من التتويج بها وحصد اللقب.