شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخوض 5 وديات خلال معسكر أكتوبر مع أندية القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل منتخب الشباب مواليد 2001 معسكرًا مفتوحًا لمدة 9 أيام اعتبارًا من يوم 20 حتى 29 من شهر أكتوبر الجاري يلعب خلاله خمس مباريات وديه مع فرق اندية القسم الثاني .

وقرر الجهاز الفني قرر للفريق تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تلعب ثلاث مباريات أيام 23 و26 و29 أما المجموعة الثانية سوف تلعب مباراتين يومي 24 و27 ويجرى الجهاز الفني مفاوضات مع الأندية لتحديد أطراف المباريات.