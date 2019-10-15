صور.. آلام الظهر تجبر الخطيب على الصلاة جالسًا فى عزاء والدة علاء عبد الصادق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت كاميرا ”الخليج 365” صورًا لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال أدائه صلاة المغرب جالسًا، بسبب آلام الظهر التي يعانى منها، وذلك خلال تواجده في عزاء والدة علاء عبد الصادق ومدير قطاع الكرة السابق بالقلعة الحمراء، المقام حاليًا في مسجد الحامدية الشاذلية.
ثم توجه الخطيب برفقة كل أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية بالنادي لعزاء حسن مسعود مدير فرع النادي بمدينة نصر والمقام حاليًا في مسجد المشير طنطاوي.
ويخضع محمود الخطيب لعملية حقن موضعي للعصب في الظهر خلال الأيام القليلة المقبلة بمعرفة الخبير الألماني "بيرتا لانفى" فى محاولة أخيرة للتخلص من الآلام القاسية التى انتابت رئيس الأهلى فى الأيام الماضية.
وينتظر الخطيب مدة أسبوع لتقييم حالته مع الراحة والالتزام ببرنامج العلاج الطبيعى بعدها يتحدد موقفه من الجراحة، التى سيتم صرف النظر عنها إذا زالت الآلام.
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