شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يواصل التأهيل فى الأهلى وعودة الدوليين قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل مروان محسن، مهاجم الأهلى تنفيذ برنامجه العلاجى والتأهيلي، على هامش مران ألفريق الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وأدى مروان جلسة فى الجيم، ثم استكمل برنامجه بأداء بعض الفقرات البدنية وتدريبات خفيفة بالكرة، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالنادي.

وتعرض مروان لكسر فى عظام الوجه خلال مباراة سموحة وأجرى جراحة فى الوجه، ويخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى لتجهيزه للعودة للمشاركة فى المران الجماعي.

وأدى الأهلى تدريباته اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الزمالك التى تقام السبت المقبل فى إطار مواجهات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وأدى الفريق تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد بعد خوض تجربة ودية أمس أمام الإعلاميين ومشاركة الدوليين في تجارب ودية مع المنتخبين الأول والأولمبي.

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وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة وبعض الفقرات الاستشفائية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، فيما خاض الحراس تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل وشارك فى المران اللاعبين الدوليين بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخبين الأول والأولمبي.

وعقد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق جلسة مطولة مع مساعده ديفيد سيزا، المدرب العام، للحديث فى بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادًا للمرحلة المقبلة.