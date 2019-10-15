منتخب رجال اليد يلتقى البرتغال فى وديتين استعدادًا لأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب رجال كرة اليد مباراتين وديتين أمام البرتغال يومي الخميس والسبت المقبلين أحدهما في صالة هليوبوليس الشروق والثانية بالمركز الأولمبي. تأتى الوديتان فى إطار استعداد منتخب مصر لخوض بطولة أمم أفريقيا فى يناير المقبل بتونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 . وخاض منتخب كرة اليد وديتين الخميس والجمعة الماضيين أمام السعودية انتهت الأولى بنتيجة 34 /18 فيما انتهت الثانية 31 /23 بالمركز الأوليمبى، وأدار اللقاء الأول الحكمان القاريان محمود البلتاجي وحمدى ناصر بينما أدار لقاء الثاني علاء حسن وحسام معتمد .

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