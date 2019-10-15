شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤهل محمود علاء وعبد الله جمعة استعدادًا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الثنائي عبد الله جمعة ومحمود علاء لاعبا فريق الكرة بالزمالك بعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف دوسان ستوجنوفيش المدرب العام للفريق، وذلك قبل انطلاق المران المقام حاليًا بملعب النادي.

وقام الثنائي بالجري حول الملعب، ثم الخضوع لبعض التمارين التأهيلية، وذلك بعد مشاركتهما في المواجهة الودية بين منتخب مصر وبتسوانا.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الأهلي يوم السبت المقبل ضمن مواجهات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.