شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي قبل القمة.. أزارو يغيب عن الجماعي.. وفايلر يُحاضر اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيّب وليد أزارو، مهاجم الأهلي، عن مران الفريق الجماعي مساء اليوم، الثلاثاء، واكتفى بخوض تدريبات منفردة على هامش المران الذي أقيم على ملعب التتش.

وقام أزارو بأداء تدريبات استشفائية وفقًا للبرنامج الذي حدده توماس بينكيل، مخطط الأحمال، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بعد مشاركته في ودية الإعلاميين التي أقيمت أمس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك التي تقام مساء يوم السبت المقبل في إطار مواجهات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.

فيما حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وعقد فايلر محاضرة بالفيديو، للحديث بشكل عملي عن مواجهة الزمالك، والوقوف عند بعض الجوانب الفنية والخططية وذلك في إطار تحضيرات الفريق لمباراة القمة.