شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد ثلاثة ناشئين للتدريب مع الفريق الأول بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك تصعيد الثلاثي أحمد عيد ومحمد طارق وحسام عبد المجيد من قطاع الناشئين بالنادي، للتدريب مع الفريق الأول فى التدريبات المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة الأهلى فى الجولة الرابعة بالدورى.
وحرص ميتشو على مشاركة ثلاثي الناشئين في المران بعد ظهورهم بشكل طيب خلال الفترة الأخيرة، حيث يرغب المدير الفني في اكتساب الناشئين بعض الخبرات من الاحتكاك في تدريبات الفريق الأول.
ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى الاستفادة بأكبر قدر ممكن من المواهب الشابة الموجودة في القطاع، وذلك من أجل تجهيزهم للمشاركة مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.
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