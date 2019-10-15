شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمود الخطيب يحضر عزاء والدة علاء عبد الصادق ويتجه لعزاء حسن مسعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على حضور عزاء والدة علاء عبد الصادق نجم الأهلي والكرة المصرية ومدير قطاع الكرة السابق بالقلعة الحمراء والمقام حاليًا في مسجد الحامدية الشاذلية، ثم توجه الخطيب برفقة كل أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية بالنادي لعزاء حسن مسعود مدير فرع النادي بمدينة نصر والمقام حاليًا في مسجد المشير طنطاوي.

كما تواجد في عزاء والدة علاء عبد الصادق محمد الدماطي وطارق قنديل وضياء السيد، ياسر ريان، محمد عمارة، محمد سراج، عبد الناصر محمد، بالإضافة إلى العامري فاروق، هشام العامري، أحمد سليمان، محمود أبو رجيلة، سمير عثمان، طارق قنديل، أمير توفيق، خالد الدرندلي، محمد العدل، مصطفي صابر، طارق مصطفى، خالد العوضي، ووليد سليمان نجم النادي الأهلي.