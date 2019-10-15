شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يعدل أخطاء تشكيل مباراة الجونة في مواجهة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصرالمقاصة على إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق الفيومي الذي يستعد لمواجهة النادي المصري الخميس المقبل صمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام .

وكان الجهاز الفني قد عدل تشكيل الفريق الذي خاض مباراة الجونة في الجولة الثالثة والتي خسرها الفريق الفيومي بهدف نظيف، وكان أبرز هذه التعديلات هو الدفع بمحمد ابراهيم في مركز لاعب الارتكاز، ومن المقرر أن يعود إبراهيم إلى مركزه الأساسي كصانع ألعاب أمام المصري، خاصة وأن خطأ هدف الجونة والذي سجله حسني فتحي في مرماه عن طريق الخطأ بدأ من محمد ابراهيم.

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ويستعد المقاصة لمواجهة المصرى يوم الخميس المقبل، حيث يمتلك الفريق الفيومى في رصيده 3 نقاط فقط بعد الفوز على أسوان فى مباراة الجولة الأولى بنتيجة 3 / 2، فيما خسر أبناء الفيوم فى مباراتى الجولة الثانية والثالثة أمام الزمالك والجونة بنتيجة 1 /0.

ويطمح المقاصة فى اقتحام المربع الذهبى فى الموسم الجارى بعد التدعيمات القوية التى قام بها الفريق فى موسم الانتقالات الصيفية الماضى، والتى كان أبرزها محمد إبراهيم لاعب وسط الزمالك السابق وعمرو مرعى مهاجم بيراميدز القادم على سبيل الإعارة إلى المقاصة.