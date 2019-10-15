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تدريبات بدنية وفنية شاقة لحراس الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع الثلاثي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي حراس مرمى الزمالك لبعض التدريبات البدنية والفنية تحت إشراف باجيك دراجون مدرب حراس المرمى للفريق.

ويستعد فريق الزمالك حاليًا لمواجهة الأهلى فى لقاء القمة المقرر إقامته باستاد برج العرب السبت المقبل فى إطار مباريات الجولة الرابعة للدورى .

وقام دراجون بتدريب الحراس بمجموعة من الكرات الصغيرة الحجم، بالإضافة إلى بعض التدريبات الأخرى الخاصة بمتابعة الكرات العرضية وكيفية التعامل مع التسديدات من داخل منطقة الجزاء.

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وشهدت تدريبات حراس الزمالك عقد جلسة بين دراجون وثلاثي حراسة المرمى من أجل شرح بعض الأمور الخاصة بالتعامل مع الانفرادات وغيرها من الهجمات الصعبة.

 

 

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