صور.. العامري فاروق وأبو رجيلة أول الحضور فى عزاء والدة علاء عبد الصادق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الرياضة المصرية على حضور عزاء والدة علاء عبد الصادق نجم الأهلي والكرة المصرية ومدير قطاع الكرة السابق بالأهلي والمقام حاليا في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين. وتواجد على رأس الحضور العامري فاروق، هشام العامري، أحمد سليمان، محمود أبو رجيلة، سمير عثمان، طارق قنديل، أمير توفيق، خالد الدرندلي، محمد العدل، مصطفي صابر، طارق مصطفى، خالد العوضي.











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