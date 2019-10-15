مران الزمالك.. راحة لطارق حامد قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استأنف فريق الكرة بالزمالك تدريباته على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة الأهلي في المباراة المقبلة بالدوري المصري، وسط عودة اللاعبين الدوليين بعد المشاركة مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز (2019-2020).

وشارك خماسي الزمالك محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وعمر السعيد وطارق حامد مع منتخب مصر في مواجهة بتسوانا الودية على ستاد برج العرب وانتهت بفوز الفراعنة (1-0) أمس الإثنين.

وحصل لاعب الوسط طارق حامد على راحة من تدريبات الفريق بعد مشاركته في مباراة المنتخب، ومن المقرر أن يشارك اللاعب في تدريبات الفريق غدًا الأربعاء.

وأدى الثنائي عبدالله جمعة ومحمود علاء تدريبات استشفائية تحت إشراف دوسان ستوجنوفيش، المدرب العام للفريق، قبل انطلاق المران بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات التأهيلية.

كما انتظم لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي بعد وصوله أمس الإثنين إلى القاهرة قادمًا من تونس، بعد مشاركته في المباراة الودية مع المنتخب التونسي أمام نظيره الكاميروني.

وعقد الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق، جلسة سريعة مع الثنائي خالد بوطيب وفرجاني ساسي على هامش التدريبات للحديث في بعض الأمور الفنية لتنفيذها في الفترة الحالية.

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وأدى محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي حراس مرمى الزمالك بعض التدريبات البدنية والفنية تحت إشراف باجيك دراجون مدرب حراس المرمى للفريق.

وقام دراجون بتدريب الحراس بمجموعة من الكرات الصغيرة الحجم، بالإضافة إلى بعض التدريبات الأخرى الخاصة بمتابعة الكرات العرضية وكيفية التعامل مع التسديدات من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت تدريبات حراس الزمالك عقد جلسة بين دراجون وثلاثي حراسة المرمى من اجل شرح بعض الأمور الخاصة بالتعامل مع الانفرادات وغيرها من الهجمات الصعبة.

وقام ميتشو بتصعيد الثلاثي أحمد عيد ومحمد طارق وحسام عبدالمجيد من قطاع الناشئين بالنادي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد ظهورهم بشكل طيب خلال الفترة الأخيرة.

ويرغب المدير الفني في اكتساب الناشئين بعض الخبرات من الاحتكاك في تدريبات الفريق الأول.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى الاستفادة بأكبر قدر ممكن من المواهب الشابة الموجودة في القطاع، وذلك من أجل تجهيزهم للمشاركة مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الزمالك يحتل حاليا المركز الرابع في الدوري برصيد 7 نقاط بعد فوزه في مباراتين والتعادل في مباراة، بينما يتصدر الأهلي جدول الترتيب بالعلامة الكاملة (9 نقاط) بعد مرور ثلاث جولات.