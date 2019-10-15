مران الأهلي.. حضور الخطيب.. ورمضان صبحي يشارك في التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادا لمواجهة الزمالك في الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مران الأهلي شهد تواجد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لمتابعة مران الفريق، لمؤازرة الجهاز الفني واللاعبين قبل المباراة المرتقبة أمام الزمالك.

وخاض فرق الأهلي مرانه بمشاركة لاعبيه الدوليين عقب انتهاء مهمتهم مع المنتخب، بعدما كان قد لعب الفريق مباراة ودية أمس الاثنين أمام الإعلاميين وحقق الفوز فيها بهدف نظيف بمشاركة عدد من اللاعبين البعيدين عن المشاركة.

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وانتظم لاعبو الأهلي الدوليون مع الفريق بعد انتهاء ارتباطاتهم مع المنتخبات الوطنية ومشاركتهم في المباريات الودية الدولية .

وخضع اللاعبون الدوليون لبرنامج بدني خاص تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، قبل الانتظام بشكل كامل في مران الفريق الجماعي.

وقرر المدرب رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، تقسيم اللاعبين لمجموعات على شكل دوائر، أجرى بينهم تقسيمة شارك خلالها الثلاثي الدولي رمضان صبحي وحمدي فتحي وايمن أشرف.