إنبي يدرس عدم إذاعة مبارياته في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تدرس إدارة نادي إنبي عدم إذاعة مباريات الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بسبب عدم حصول النادي على مستحقاته.

وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادي البترولي :"ندرس عدم إذاعة مبارياتنا في الدوري بداية من مواجهة الخميس المقبل أمام الانتاج الحربي".

وعن سبب عدم إذاعة المباريات قال عبد الناصر :"الأمر يعود إلى خلاف مع الشركة الراعية حول مستحقات النادي لديها".

ويسعى النادي البترولي للحصول على المستحقات المتأخرة لدى الشركة الراعية من أجل الموافقة على بث مبارياته المقبلة في البطولة.