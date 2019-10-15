التعادل السبلي يحسم لقاء السعودية وفلسطين في لقاء تاريخي بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تعادل منتخب السعودية أمام نظيره الفلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، بدون أهداف، ضمن منافسات المجموعة الرابعة في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023 لكرة القدم.

ونجح الأخضر السعودي بالعودة من الأراضي الفلسطينية المحتلة بنقطة ثمينة، في اللقاء التاريخي الذي احتضنه ملعب فيصل الحسيني برام الله شمال القدس.

وكانت مباراة اليوم هي الأولى للمنتخب السعودي في رام الله وقد بات "الأخضر" سادس منتخب آسيوي يواجه نظيره الفلسطيني على ملعب فيصل الحسيني في بلدة رام الله المجاورة للقدس.

وبتلك النتيجة، رفع المنتخب الفلسطيني رصيده إلى أربع نقاط وصعد إلى المركز الثالث، كما رفع المنتخب السعودي رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف أوزبكستان المتصدرة.