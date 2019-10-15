إيطاليا تدعو لسحب تنظيم نهائي دوري الأبطال من تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - روما- (د ب أ): حث فينشينزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على إعادة النظر في استضافة اسطنبول المباراة النهائية لنسخة الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا. مناشدة سبادافورا جاءت بعد أيام قليلة من الحملة العسكرية التركية ضد الأكراد في شمال سوريا. Advertisements ووجه سبادافورا نداء إلى الكسندر سفيرين رئيس اليويفا "للتفكير فيما إذا كان من المناسب الإبقاء على المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في اسطنبول ، "بعد التصرفات الخطيرة لتركيا ضد الشعب المدني الكردي". ودعا سبادافورا اليويفا "لاتخاذ الخيار الأكثر شجاعة ، واثبات مرة أخرى أن كرة القدم أداة للسلام". وتقام المباراة النهائية لدوري الأبطال في 30 مايو 2020.

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