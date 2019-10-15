"موقف القمة" يفتح الباب أمام طلبات تأجيل المباريات بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

باتت عدد من مباريات الدوري الممتاز مهددة بالتأجيل خلال الفترة المقبلة، بعد طلبي سموحة والجونة لاتحاد الكرة بتعديل موعد بعض مبارياتهم بالدوري.

وأثارت أنباء مناقشة اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة مع الأمن، بتأجيل مباراة الأهلي والزمالك، أزمة قد تهدد إقامة 3 مباريات أخرى بناءً على طلب الأندية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل 19 أكتوبر، في الأسبوع الرابع للدوري، على ستاد القاهرة وفقا للجدول المعلن قبل انطلاق المسابقة.

وطلب نادر شوقي مسؤول الشركة التي تدير نادي الجونة، في حالة تأجيل القمة، بتأجيل مباراتي فريقه أمام نادي مصر يوم 17 من الشهر الجاري لأن لديه لاعبين ضمن صفوف المنتخب الأوليمبي.

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وكذلك طلب تأجيل مباراة الأهلي والجونة المقرر لها يوم 23 من الشهر الجاري، لأنه في حالة تأجيل القمة سيحصل الأهلي على راحة أكبر من نادي الجونة، وهو ضد تكافؤ الفرص.

واختتم: "لن نقبل أن يكون هناك تأجيلات للأهلي والزمالك، الموسم الماضي لم نرد افتعال أي أزمات لكن يجب أن يسود العدل."

كما طالب فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، بتطبيق مبدأ العدل إذا ما تم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وذلك بتأجيل مباراته أمام بيراميدز، بسبب وجود 7 لاعبين من سموحة في المنتخبات الأول والأوليمبي والشباب والمنتخبات الإفريقية يعانون جميعهم من الإرهاق".

وسيفتح تأجيل مباراة واحدة الباب لطلب الفرق الأخرى، تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على فترات راحة كافية ومساوية للمنافسين.

ووفقا لقرار الكاف بإعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، يوم 24 أكتوبر، فسيتقرر تأجيل مباراة الزمالك أمام المقاولون في الأسبوع الخامس يوم 23 أكتوبر، وربما تتأجل مباراة الزمالك وإنبي في الأسبوع السادس يوم 27 أكتوبر.