أزارو يؤدي تدريبات منفردة

أدى وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب

التتش.

وقام أزارو، باداء تدريبات استشفائية وفقا للبرنامج الذي الذي حدده توماس بينكيل، مخطط الأحمال، للتخلص

من حالة الإجهاد العضلي بعد مشاركته في ودية الاعلاميين التي أقيمت أمس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك التي تقام مساء يوم السبت المقبل في إطار مواجهات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.