مجلس ادارة بيلا يهدد بتقديم إستقاله وتجميد النشاط الرياضى

قال جمال الصيرفى رئيس مجلس ادارة بيلا ان ناديه قد يجمد النشاط الرياضى للفريق هذا الموسم ،والذى يشارك فى المجموعه الثالثه بدورى القسم الثانى . يأتى هذا القرار بعد رفض الأمن اقامة مباريات الفريق على ملعبه هذا الموسم رغم صلاحية الملعب وجاهزيته ، والذى يعد من افضل ملاعب المجموعه حسب قوله . ملعبه هذا الموسم رغم صلاحية الملعب وجاهزيته ، والذى يعد من افضل ملاعب المجموعه حسب قوله . واضاف : ان لجنة المسابقات بالأتحاد المصرى قد قامت بمعاينة الملعب واكدت على جاهزيته بنسبة 100 % لأستضافة المباريات ، خاصة وان فريق كفر الشيخ لعب كل مبارياته لمدة موسمين متتالين على نفس الملعب ، لذا فإن مجلس إدارة بيلا أيضًا في طريقه لتقديم استقالته بعد قرار عدم خوض الفريق مبارياته بملعبه . بمعاينة الملعب واكدت على جاهزيته بنسبة 100 % لأستضافة المباريات ، خاصة وان فريق كفر الشيخ لعب كل مبارياته لمدة موسمين متتالين على نفس الملعب ، لذا فإن مجلس إدارة بيلا أيضًا في طريقه لتقديم استقالته بعد قرار عدم خوض الفريق مبارياته بملعبه .

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