المصري 2002 يفوز على المريخ بثنائية نظيفة

فاز فريق المصري تحت 16 عام "2002" على المريخ بهدفين دون رد، بقيادة مديره الفني كابتن هاني فرج، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم على ملعب الهدف ضمن مباريات دوري منطقة بورسعيد لتلك المرحله السنيه والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد مكون من محمد سلامة ميدو حكماً للساحة ومعه كل من محمد شفيق وعلي الغزناوي كمساعدين.
انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف للاشئ سجله اللاعب معتز عباس في الدقيقة الحادية عشر ، وفي الشوط
مثل المصري : أحمد عبد الرسول في حراسة المرمى ، ابراهيم ناجي ، عاصم أكرم ، أحمد أشرف ، عمرو ناصر لخط الظهر. محمد علاء (كرم عبد الرازق) ، مهند وائل ( عبد الرحمن محمد ) ، ماهر خفاجي ، زياد نصر لخط الوسط ، محمد صالح (أحمد فؤاد) ، معتز عباس لخط الهجوم.
الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق يتكون من الكابتن هاني فرج مديراً فنياً ، الكابتن ابراهيم صبح مدرباً للحراس ، الكابتن أيمن عبد العظيم أخصائياً للعلاج الطبيعي ، الكابتن ميدو عامر ادارياً ، فيما يشرف على القطاع فنياً الكابتن مجدي الشناوي المدير الفني للقطاع ، الكابتن سعيد ابراهيم مساعداً لمدير القطاع ،الكابتن محمد المنصوري مديراً ادارياً ، الكابتن السيد الناغي المشرف على تدريب حراس المرمى ، الدكتور علاء الدين عاطف مخطط أحمال ، الكابتن ابراهيم الصفتي إدارياً للقطاع.
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