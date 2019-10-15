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برشلونه يرفض تأجيل الكلاسيكو

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رفض فريق برشلونه الأسبانى تأجبل مباراته امام فى الدورى الأسبانى والمقرر لها 26 اكتوبر من الشهر الجارى ، ضمن منافسات الجوله العاشره من الليجا .

يأتى ذلك مع وجود مظاهرات كبيره فى كتالونيا ، بسبب حبس

عدد من القادة فى الكتالونين .

وذكرت صحيفة " سبورت " الأسبانيه ، ان هناك دعوات لمظاهرات حاشده  يوم 26 من الشهر الحالى ، وهو وقت اقامة الكلاسيكو .  

واشارت الصحيفه : الى ان برشلونه لا يدرس تـأجيل المباراة بالرغم من حالة التوتر داخل  كتالونيا ، لكن برشلونه يعلم ان المباراة يجب ان تسير بسلاسه وسهوله فى ظل هذه المظاهرات

يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة برصيد 18 نقطة، بينما في المركز الثاني بـ 16 نقطة .

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