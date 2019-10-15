برشلونه يرفض تأجيل الكلاسيكو

رفض فريق برشلونه الأسبانى تأجبل مباراته امام ريال مدريد فى الدورى الأسبانى والمقرر لها 26 اكتوبر من الشهر الجارى ، ضمن منافسات الجوله العاشره من الليجا .
يأتى ذلك مع وجود مظاهرات كبيره فى كتالونيا ، بسبب حبسعدد من القادة فى الكتالونين .
وذكرت صحيفة " سبورت " الأسبانيه ، ان هناك دعوات لمظاهرات حاشده يوم 26 من الشهر الحالى ، وهو وقت اقامة الكلاسيكو .
واشارت الصحيفه : الى ان برشلونه لا يدرس تـأجيل المباراة بالرغم من حالة التوتر داخل كتالونيا ، لكن برشلونه يعلم ان المباراة يجب ان تسير بسلاسه وسهوله فى ظل هذه المظاهرات
يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بينما برشلونة في المركز الثاني بـ 16 نقطة .
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