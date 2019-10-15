فايلر يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل المران

حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعبالتتش.
وعقد فايلر محاضرة بالفيديو، للحديث بشكل عملي عن مواجهة الزمالك، والوقوف عند بعض الجوانب الفنية والخططية وذلك في إطارتحضيرات الفريق لمباراة القمة المقرر إقامتها مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.
وكان الأهلي قد خاض تجربة ودية أمس أمام الاعلاميين انتهت بفوز الفريق بهدف نظيف سجله وليد أزارو.
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