مصر تواجه اليونان في افتتاح المونديال العسكري بالصين بدلا من كندا

أخبرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم العسكرية المقامة في الصين في الفترة من 16 حتي 29 أكتوبر بأن مباراة الافتتاح ستكون أمام المنتخب اليوناني وليس الكندي كما كان مُتفقًا من قبل. وحضر يسري عرفان المدير الإداري للمنتخب العسكري الاجتماع الفني لمباراة مصر واليونان وتقرر أن يرتدي المنتخب العسكري الزي الأبيض فيما يظهر المنتخب اليوناني بالزي الأزرق . المنتخب العسكري الزي الأبيض فيما يظهر المنتخب اليوناني بالزي الأزرق . ويفتتح المنتخب مشواره بالبطولة في غدٍ الأربعاء بمواجهة اليونان ثم يلاقي كندا فى 18 أكتوبر وأخيرًا عمان في 20 من نفس الشهر والجدير بالذمر ان قائمة المنتخب الوطني التي استدعهاء المدرب البرازيل سيرجيو فاريس تضم 21 لاعبًا هم: "محمد بسام ومحمد شعبان وعلى مهاب وأحمد سامى وأحمد علاء ومحمد أبو المجد بوشا وإسلام سرى وعاصم صلاح ومحمد ناصف ومحمود سامى وعمرو السيسى وأحمد كابوريا ومهند لاشين وأحمد داوودا وأحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير وكريم طارق وممدوح خالد عبد المجيد وحسام باولو وعمرو جمال ومحمد شحاتة". الوطني التي استدعهاء المدرب البرازيل سيرجيو فاريس تضم 21 لاعبًا هم: "محمد بسام ومحمد شعبان وعلى مهاب وأحمد سامى وأحمد علاء ومحمد أبو المجد بوشا وإسلام سرى وعاصم صلاح ومحمد ناصف ومحمود سامى وعمرو السيسى وأحمد كابوريا ومهند لاشين وأحمد داوودا وأحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير وكريم طارق وممدوح خالد عبد المجيد وحسام باولو وعمرو جمال ومحمد شحاتة".

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