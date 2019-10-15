برشلونة يستهدف نجم مانشستر يونايتد لخلافة سواريز

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنه من الممكن أن يكون ماركوس راشورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي هو المهاجم رقم 9 الجديد في برشلونة لخلافة لويس سواريز. سواريز. ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية: " بات راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد البديل المحتمل للويس سواريز لقيادة هجوم برشلونة في المستقبل. المستقبل. ويبحث برشلونة عن مهاجم رقم 9 للموسم المقبل من أجل خلافو سواريز، في الوقت الذي سيبلغ فيه سواريز عامه الـ34 من العمر، وسيكون راشفورد مرشح بقوة لتدعيم كتيبة البارسا في الفترة المقبلة.

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